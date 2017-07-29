Полторак: становлення Сил спеціальних операцій відбувається в непростих умовах, але їх вже боїться ворог

Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що становлення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відбувається в непростих умовах, але їх вже боїться ворог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі під час урочистих заходів з нагоди першої річниці створення Сил спеціальних операцій у навчально-тренувальному центрі ССО ЗСУ у Бердичеві.

“У непростих умовах відбувається становлення Сил спеціальних операцій. У непростих умовах, тому що перед вами стоїть завдання створити ці Сили спеціальних операцій практично з нуля”, - зазначив Полторак.

Водночас, підкреслив міністр, “завдання, які стоять перед вами, - їх ніхто не відміняв”.

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“Ви вимушені на марші міняти структуру, міняти систему підготовки, відбору, навчання для того, щоб здобути бойові спроможності”, - зауважив Полторак.

Він наголосив, що мало хто, а особливо противник розраховував на те, що “за рік ви станете тими, яких бояться”.

“Боїться ворог і поважають люди в Україні”, - додав міністр.

Він також нагадав, що за рік було проведено величезну роботу. В першу чергу йдеться про створення законодавчих документів, які регламентують діяльність Сил спеціальних операцій. Крім того, було створено органи військового управління командування ССО.

“Практично сформовано у повному об'ємі всі частини і підрозділи сил спеціального призначення. Почали працювати на всю потужність сили інформаційного впливу. Також я хотів би сказати, що дуже успішно працює сьогодні система відбору кадрів для Сил спеціальних операцій”, - зауважив Полторак.

Крім того, він зазначив, що сформовано військові частини, управління та забезпечення навчального процесу.

Серед іншого він констатував, що відбувається оснащення сучасними зразками озброєння і техніки.

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Міністр повідомив, що сьогодні йому доповіли про необхідний фінансовий ресурс для завершення будівництва гуртожитків для інструкторів, постійного складу і тих, хто прибуває до центру на навчання.

“Я гадаю, що наступного тижня гроші почнуть надходити на рахунки для того, щоб швидко цю проблему вирішити”, - сказав міністр.

За його словами, також значно було підвищено і соціальні стандарти для військовослужбовців ССО.

“Грошове утримання цього року у вас значно помінялося”, - зазначив Полторак і додав, що було ухвалено рішення до Дня Сил спеціальних операцій кожному військовослужбовцю, який проходить службу, видати грошову нагороду у розмірі 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 липня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій ЗСУ Бойовиий склад Сил спеціальних операцій ЗСУ з професійним святом привітали керівники держави.