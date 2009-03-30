У Ющенка у зв'язку з кредитом МВФ нагадали Тимошенко шкільну програму

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК вважає ухвалення трьох запропонованих урядом антикризових законопроектів необхідною, але не достатньою умовою для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

“Як ми учили з вами в школі – для вирішення задачі є необхідна і достатня умова. Так от, необхідною умовою є ухвалення законопроектів. Але це абсолютно не достатня умова для відновлення роботи з МВФ... Підкреслюю, ухвалення завтра, дасть Бог, трьох законопроектів є лише необхідною умовою. Ми не одержимо відразу ресурси. Ми одержимо приїзд місії, переговори, після цього звернення до МВФ, розгляд його на раді директорів МВФ, і лише після цього другий перегляд нашої програми і фінансування”, – сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що, у принципі, вже підготовлені матеріали про перегляд програми фінансування. “Ми йдемо в чіткому графіку з використання наших валютних резервів із заспокоєння ситуації, і тому зараз не принципово, одержимо ми один чи два мільярди в резерви від МВФ після перегляду програми. Важливо те, що МВФ усьому світу дасть сигнал, що Україна дотримується взятих на себе зобов`язань”, – сказав О.ШЛАПАК, відповідаючи на запитання, яким чином буде змінений порядок надання Україні коштів МВФ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує, що 31 березня Верховна Рада проголосує за черговий пакет антикризових заходів, що дозволяють одержати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

До антикризового пакету, за словами прем`єра, входять законопроекти про підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби й іншу продукцію, про внесення змін до державного бюджету щодо збалансування бюджету Аграрного фонду і фінансового плану НАК «Нафтогаз України», а також про введення «справедливих» внесків до Пенсійного фонду.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

3 березня Міжнародному валютному фонду був офіційно направлений проект листа про наміри подальшої співпраці з фондом, що є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.