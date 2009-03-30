Нікому не дозволено приватизовувати кримську організацію Партії регіонів
Аргументи Анатолія Гриценка
Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що нікому не дозволено приватизовувати кримську організацію цієї партії.
«Партія регіонів не приватна лавка, щоб хтось її приватизовував: чи КИСЕЛЬОВ (лідер кримської парторганізації, народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ), чи ще хто-небудь. Це понад 50 тисяч членів партії (членів кримської парторганізації) – люди грамотні, люди, які вболівають за свою справу», – сказав кримський спікер-«регіонал» сьогодні в прямому ефірі однієї з радіостанцій автономії.
Як передає кореспондент УНІАН, А.ГРИЦЕНКО заявив, що всі кадрові питання, у разі потреби, вирішуватимуться на партконференції. «Якщо буде в цьому необхідність, то всі кадрові питання розставлять однопартійці на партійній конференції», – сказав він.
За словами А.ГРИЦЕНКА, партія – це «живий організм», у ній є місце для дискусії «в плані оцінки подій» у суспільно-політичній та соціально-економічній сферах. «Дискусія є, вона потрібна, вона необхідна. Інша справа – який обсяг дискусій потрібно виносити в засоби масової інформації, а який потрібно гасити на політраді й виконкомах партії, на партконференції», – додав А.ГРИЦЕНКО.
Він нагадав, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав «регіоналів» Криму «дружно працювати». «Лідер сказав одне: треба працювати, треба працювати дружно, й готуватися до виборів. До чого я й закликаю наших кримчан», – заявив спікер автономії.
Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Криму В.ЯНУКОВИЧ закликав негайно припинити інтриги всередині кримської парторганізації. «Я останній раз попередив і КИСЕЛЬОВА, і Анатолія Павловича (ГРИЦЕНКА): не наведуть лад, хай нарікають потім на себе», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.