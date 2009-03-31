Прикордонний пес знайшов героїн у банці з шоколадом

Вчора в Одеській області була викрита спроба контрабанди героїну.

Наркотик знайшов у банці з шоколадом службовий собака, повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України

Зокрема, контрабанду виявили у пункті пропуску „Рені-авто”, її везли рейсовим автобусом „Салоніки (Греція) - Єсентуки (Росія)”, водії якого – двоє громадян Росії. Під час перевірки багажного відділення прикордонний пес вказав на посилку-передачу. У ній прикордонно-митна оглядова група знайшла пластмасову баночку шоколаду, де, крім солодощів, був захований поліетиленовий пакетик із майже 6 грамами порошку гірчичного кольору. Експрес-аналіз показав, що знайдений порошок містить героїн.

Наразі знайдений наркотик переданий в митницю, обставини правопорушення з’ясовуються.