Тимошенко каже, що пропозиції Ющенка суперечать здоровому глузду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не підтримує ідею Президента України Віктора ЮЩЕНКА, висловлену сьогодні у Верховній Раді, про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в парламенті.

«Двопалатний парламент відповідає федеральному устрою країни. Україна - унітарна держава і, наскільки я знаю, і Президент, і його команда, і наша команда, ми завжди стояли на принципах унітарності України, і не підтримували жодних походів за федералізмом. І тому мене дуже дивує, що Президент змінив свою публічну позицію», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висловила здивування пропозицією Президента обирати верхню палату за мажоритарною системою, яка в Україні себе фактично дискредитувала.

«Я хочу нагадати, що мажоритарна система в Україні, на жаль, давно себе скомпрометувала. Скільки вклав грошей у мажоритарний округ – стільки голосів і отримав. Там ідея, ідеологія, позиція нічого не коштують. І це означає, що Президент хоче відкрити шлях для того, щоб через купівлю мажоритарних округів було сформовано верхню палату. Я не розумію, це що, верхня палата українських лордів, які що більше вкладуть в округ, той і переможець?… Це не тільки суперечить позиції конституційної унітарності України, а це й суперечить здоровому глузду, тому що це приводить до влади олігархію. По суті справи, країна матиме олігархічний устрій, оскільки тільки в олігархів вистачить грошей потрапити у верхню палату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що виходячи з цього, БЮТ і, як їй здалося з реакції залу, більшість депутатів інших фракцій, не підтримують ідею Президента про двопалатний парламент.

Разом з цим Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що будь-яка політична сила, зокрема Президент, мають право пропонувати свої зміни до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час виголошення в парламенті щорічного послання до ВР заявив про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту.

На думку Президента, верхня палата має формуватися через вибори на мажоритарній основі та представляти регіони. Також щодо депутатів цієї палати повинен існувати віковий ценз.

Нижня палата повинна обиратися на пропорційній основі і до її повноважень мають належати ухвалення законів, які потім розглядатиме верхня палата, а також призначення уряду.