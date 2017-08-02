Янукович поскаржився НАБУ і ГПУ на суддів у справі проти нього

Екс-президент Віктор Янукович подав у Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень. Про це заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк, передає "Українська правда".

Йдеться про суддів Владислава Дев'ятка, Максима Титова і Костянтина Васалатія.

"Такими рішеннями, що мають неправосудний характер, стали, по-перше, прийняття до розгляду справи, в якому немає ні підозрюваного, ні обвинуваченого, і з якого давно закінчився термін розслідування. По-друге, суд відмовився забезпечити участь Віктора Януковича в процесі згідно з вимогами Європейської конвенції про взаємну правову допомогу по кримінальних справах і глави 43 Кримінально-процесуального кодексу України", - сказав він.

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Крім цього, за його словами, судом було прийнято рішення про початок заочної процедури розслідування без урахування Віктора Януковича та наданих захистом доказів. Також суд повністю проігнорував Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод людини в частині забезпечення доступу до правосуддя.

"Ми вважаємо, що такі рішення судом прийняті внаслідок безпрецедентного тиску на нього", - додав Сердюк.

На його думку, в квітні 2017 року було спеціальне втручання в автоматизовану систему розподілу суддів для забезпечення тиску.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня захист екс-президента Віктора Януковича заявила, що не може отримати від Адміністрації президента угоду з тодішньою опозицією від 21 лютого 2014 року.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованій Україною судовому процесі по справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.