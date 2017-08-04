Що писали іноземні ЗМІ про Україну: переслідування політичних опонентів та боротьба з кіберзлочинністю (інфографіка)

Найбільше про Україну традиційно писали американські ЗМІ. Цього тижня вони присвятили темам, пов'язаним з нашою державою, 32 матеріали. За даними аналітиків Corestone Corp., видання Foreign Affairs позитивно відгукнулося про вдалі заходи української влади щодо інтеграції численних радикальних воєнізованих угруповань у підпорядкування ЗСУ. Видання вважає, що такий досвід може стати корисним для ряду країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Інформагентство Reuters відзначило вдалі кроки заступника глави Адміністрації президента України Дмитра Шимківа та міністра фінансів Олександра Данилюка із покращення кібер-захисту в АП та Мінфіні.

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Британський The Economist вважає, що жодна кількість зброї, яку Пентагон має намір надіслати Україні, не вирішить "хворобу" українського суспільства – корупцію та практику розправи над політичними опонентами влади. В іншому матеріалі видання зазначило, що "українська влада переслідує своїх політичних конкурентів, таких як Саакашвілі". Стосовно цієї теми висловилися і аналітики Atlantic Counsil, заявивши, що "позбавлення Саакашвілі громадянства має стати приводом для США, ЄС та МВФ сильніше "тиснути" на українську владу з метою активнішого впровадження антикорупційних реформ".