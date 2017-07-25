Україна повинна боротися з корупцією, щоб зменшити важелі впливу РФ - посол США

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович наголошує, що Україна повинна боротися з корупцією, аби зменшити важелі впливу Російської Федерації на країну. Про це вона сказала під час зустрічі зі студентами Літньої школи журналістики, яку організовує газета «День».

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Дипломата попросили прокоментувати твердження, що корупція - це рак, страшніший за російську агресію на сході України.

"Думаю, що питання корупції та стан, у якому перебуває система правосуддя, система судів, є двома найбільш важливими питаннями для українського суспільства, які пов’язані між собою", - заявила Йованович.

Хоча посол наголошує, що важливо досягти прогресу саме у боротьбі з корупцією, вона також визнає, що Україна вже зробила великий прогрес в останні три роки у цій сфері. "Були створені НАБУ та САП, система державних закупівель ProZorro. Вони не є ідеальними зараз, але вони прозорі, вони електронні і вони зменшують корупційну складову. Отже, є багато прикладів того, що було створено протягом останніх років. Але я думаю, що важливо продовжувати роботу заради майбутнього цієї країни. Добре, що є прогрес, але ми очікуємо на ще більше", - сказала Йованович.

Також вона наголосила, що Україна має виграти війну на Донбасі. "Війна на Донбасі надзвичайно важлива, і це війна, яку Україна має виграти. Це навіть не питання, оскільки йдеться про територіальну цілісність та суверенітет", - сказала посол.

"Але, як відомо, існує боротьба з корупцією, яка є не менш важливою складовою, оскільки мова про майбутнє України і про те, в якій Україні ви будете жити. Якщо не буде більшої прозорості, то країна й надалі буде під впливом Росії, оскільки існують способи потягнути непрозорі важелі. Щоб Україна була справді незалежною країною західного зразка, я вважаю, що насправді надзвичайно важливо, щоб український уряд і системи були прозорими", - переконана Йованович.