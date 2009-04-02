Лідер фракції БЮТ висунув умову проведення позачергового засідання ВР

Верховна Рада може розглянути урядову антикризову програму 14 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час брифінгу лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Зокрема, І.КИРИЛЕНКО висловив здивування, що приводом для блокування сьогодні роботи ВР стала вимога від опозиції подати урядову антикризову програму. Він зауважив, що така програма вже давно внесена в парламент, і була зареєстрована ще 23 грудня 2008 року.

При цьому, сказав він, жоден з комітетів ВР, які очолюють представники фракції Партії регіонів, не розглянув цієї програми.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що зараз є попередня домовленість, аби розглянути цю програму в сесійній залі 14 квітня.

При цьому, запевнив він, фракції коаліції пропонують опозиції внести свої антикризові програми для розгляду в сесійній залі.

«А те, що зараз відбувається в парламенті, це просто жах і божевілля», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він також нагадав, що в понеділок, 6 квітня, планується провести позачергове засідання Верховної Ради у зв’язку з приїздом до України президента Європарламенту Ганса-Герта ПЬОТТЕРІНГА.

При цьому, за словами лідера фракції БЮТ, позачергове засідання буде проведено тільки за умови розблокування роботи ВР фракцією Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів пообіцяла, що у понеділок, 6 квітня, не блокуватиме роботу Верховної Ради, аби президент Європарламенту зміг виступити в українському парламенті.

«Голові Європарламенту у понеділок треба дати можливість виступити в українському парламенті. Тому Партія регіонів не буде у понеділок блокувати ВР», - сказала заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«В.ЯНУКОВИЧ особисто просив депутатів нашої фракції, щоб вони з зрозумінням поставилися до цього важливого візиту. Це особиста позиція В.ЯНУКОВИЧА», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Довідка УНІАН. 1 квітня Погоджувальна рада парламенту прийняла рішення про проведення у понеділок, 6 квітня, додаткового пленарного засідання Верховної Ради, на якому, зокрема, передбачається виступ президента Європарламенту Ганса-Герта ПЬОТТЕРІНГА.