Клімкін відповів на закиди Саакашвілі щодо громадянства РФ: на відміну від декого, не колекціоную паспорти і брехню

Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що не колекціонує паспорти і що його Батьківщина - Україна, коментуючи заяву екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської облдержадміністрації України Міхеіла Саакашвілі. Про це він повідомив у своєму мікроблозі Тwitter.

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"На відміну від декого, не колекціоную паспорти і брехню. Моя Батьківщина була, є і буде Україна. І залишати її не збираюся. За будь-яких умов", - підкреслив Клімкін.

Як повідомлялося, Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook заявив: "Клімкін етнічно не українець, а росіянин, народився в Росії. Наскільки я розумію, має там громадянство і по-українськи говорить гірше за мене".