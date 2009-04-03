Черновецький минулого року заробив 268 мільйонів - ЗМІ

Згідно з декларацією про доходи, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ торік заробив 268 млн. 263 тис. грн.

Про це пише в своєму сьогоднішньому номері газета “Сегодня” (№70 (3203)).

З цієї суми на зарплату мера припадає 225 тис. грн. (тобто близько 19 тис. грн. на місяць.). Левову частку він заробив на продажі акцій "Правекс-банку" — 261 млн. 833 тис. 326 грн., або ж 52,4 млн. доларів за курсом початку 2008 р., що приблизно відповідає 7% від суми в 750 млн. доларів.

Видання нагадує, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО звинуватив мера столиці в тому, що той приховав від податкової адміністрації дохід, отриманий від продажу "Правекс-банку" минулого року за 750 млн. доларів і обдурив державу на 450 млн. грн.

Як відомо, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ до моменту продажу банку належало лише 7% акцій банку. Найбільшим акціонером був його син Степан (61% акцій), стосовно якого в прес-службі Київміськадміністрації газеті пояснили: "Степан не є чиновником, тому він не зобов`язаний оприлюднювати декларацію. Але всі податки від продажу акції він також сплатив, так само як усі члени сім`ї, які мали акції банку".

З інших доходів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вагому суму становлять відсотки — понад 5 млн. грн. (сума на рахунках у банку в декларації не зазначена).

Судячи з декларації мера Києва, на нього записана земельна ділянка в селі Козин Обухівського району (1 тис. 470 кв. м — там розташований його будинок), приміщення в Житомирі і будинок в Кіровограді. В автопарку градоначальника: "Роллс-ройс "Фантом", "Мерседес" "кубик", "Мерседес S-600", а також ГАЗ-14 ("Чайка", яка належала першому секретареві ЦК Компартії України Володимиру Щербицькому). Останню машину мер купив на аукціоні, організованому мерією, за 1,5 млн. грн.

За даними видання, секретар Київради – заступник голови КМДА Олесь ДОВГИЙ минулого року, згідно з декларацією, отримав 2 млн. 185 тис. грн. доходу, що менше, аніж 2006 року (тоді він задекларував 3 млн. грн.). Зарплата О.ДОВГОГО становить близько 10 тис. грн. на місяць, решта коштів - 12 тис. грн. матеріальна допомога і відсотки за депозитами — 2 млн. 50 тис. На банківських рахунках у О.ДОВГОГО зберігається 18,6 млн. грн. Газета зазначає, що 2006 р. на банківських рахунках О.ДОВГОГО було всього 277 тис. грн. і дохід становив 3 млн. грн.