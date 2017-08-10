Під час судового засідання щодо держзради Януковича зачитали його лист до Путіна з проханням ввести війська в Україну

На засіданні Оболонського райсуду Києва прокурор Руслан Кравченко зачитав надісланий у березні 2014 року лист екс-президента України Віктора Януковича президенту РФ Володимиру Путіну, в якому Янукович просить ввести війська на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим у суді переглянули виступи колишнього представника України при Організації Об'єднаних Націй (2007-2015 рр.) Юрія Сергеєва та тодішнього представника Росії Віталія Чуркіна на засіданні Ради безпеки ООН, що відбулося 1 березня 2014 року.

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Прокурор Кравченко заявив, що демонстрацією цього листа на засіданні Радбезу ООН Чуркін намагався перед світовою спільнотою легітимізувати військове вторгнення Росії на територію України.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.