Брехня Кремля: Путін раніше заявляв, що Янукович просив ввести в Україну війська РФ (відео)

Раніше про існування такого звернення заявляв сам президент РФ Володимир Путін. Його слова процитовані на сайті Кремля за 4 березня 2014 року.

"Що може послужити приводом для використання Збройних Сил? Це, звичайно, крайній випадок, просто крайній. По‑перше, про легітимність. Як ви знаєте, у нас є пряме звернення чинного законодавства та легітимного, як я вже сказав, президента України Януковича про використання Збройних Сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України", - заявив Путін на зустрічі з журналістами.

"Якщо ми побачимо, що це свавілля починається в східних регіонах, якщо люди попросять нас про допомогу, а офіційне звернення чинного легітимного президента у нас вже є, то ми залишаємо за собою право використовувати всі наявні у нас засоби для захисту цих громадян. І вважаємо, що це цілком легітимно. Це крайня міра", - додав він.

Проте прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило.

"Справа в тому, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило. Жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося", - заявив він.

На зауваження, що нині покійний постпред РФ при ООН Віталій Чуркін пред'являв цей документ на засіданні Ради безпеки ООН у березні 2014 року, Пєсков відповів: «Ось цього я не можу пояснити, я не знаю. Я можу констатувати ситуацію де-факто і де-юро».

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При цьому Пєсков на це питання відповів з четвертої спроби. Раніше він пояснював, що інформацію про цей лист йому потрібно уточнити.

Як відомо, Чуркін на засіданні Радбезу ООН зачитав звернення Януковича, в якому, зокрема, заявлялося: "... звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".

Також у Генпрокуратурі запевняють, що будь-які заяви Януковича не були приводом для звернення президента РФ Володимира Путіна до Ради Федерації про дозвіл на використання російських військ в Україні.

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Як відомо, 1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дала згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні".

Пізніше це рішення було офіційно було скасовано, але російська агресія не припинилася. 25 листопада 2016 року Янукович в Ростові-на-Дону підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну, і назвав це прохання "емоційним". "Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство в Донбасі", - сказав Янукович.

При цьому він заявив, що його прохання "не було реалізовано". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання "якимось чином захистити цих людей".

9 березня 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив лист з Генпрокуратури РФ, де сказано, що ні адміністрація президента, ні Рада федерації не отримували ніякого листа Януковича про використання російських військ на території України.