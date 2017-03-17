Брехня Кремля: Путін раніше заявляв, що Янукович просив ввести в Україну війська РФ (відео)

14:17, 17 березня 2017
Політика
4057 0

У Кремлі брешуть, кажучи про те, що до них не надходило звернення екс-президента Віктора Януковича про введення військ РФ на територію України.

Володимир Путін / REUTERS

Раніше про існування такого звернення заявляв сам президент РФ Володимир Путін. Його слова процитовані на сайті Кремля за 4 березня 2014 року.

"Що може послужити приводом для використання Збройних Сил? Це, звичайно, крайній випадок, просто крайній. По‑перше, про легітимність. Як ви знаєте, у нас є пряме звернення чинного законодавства та легітимного, як я вже сказав, президента України Януковича про використання Збройних Сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України", - заявив Путін на зустрічі з журналістами.

kremlin.ru

"Якщо ми побачимо, що це свавілля починається в східних регіонах, якщо люди попросять нас про допомогу, а офіційне звернення чинного легітимного президента у нас вже є, то ми залишаємо за собою право використовувати всі наявні у нас засоби для захисту цих громадян. І вважаємо, що це цілком легітимно. Це крайня міра", - додав він.

kremlin.ru

Проте прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило.

"Справа в тому, що ніякого листа офіційно в адміністрацію президента не надходило. Жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося", - заявив він.

На зауваження, що нині покійний постпред РФ при ООН Віталій Чуркін пред'являв цей документ на засіданні Ради безпеки ООН у березні 2014 року, Пєсков відповів: «Ось цього я не можу пояснити, я не знаю. Я можу констатувати ситуацію де-факто і де-юро».

Читайте такожВ МЗС Росії наполягають на природності смерті Чуркіна, але причини назвати відмовляються

При цьому Пєсков на це питання відповів з четвертої спроби. Раніше він пояснював, що інформацію про цей лист йому потрібно уточнити.

Як відомо, Чуркін на засіданні Радбезу ООН зачитав звернення Януковича, в якому, зокрема, заявлялося: "... звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".

Також у Генпрокуратурі запевняють, що будь-які заяви Януковича не були приводом для звернення президента РФ Володимира Путіна до Ради Федерації про дозвіл на використання російських військ в Україні.

Читайте такожРада ухвалила закон, який дозволяє заочно судити Януковича та російських генералів

Як відомо, 1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дала згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні".

Пізніше це рішення було офіційно було скасовано, але російська агресія не припинилася. 25 листопада 2016 року Янукович в Ростові-на-Дону підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну, і назвав це прохання "емоційним". "Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство в Донбасі", - сказав Янукович.

При цьому він заявив, що його прохання "не було реалізовано". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання "якимось чином захистити цих людей".

9 березня 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив лист з Генпрокуратури РФ, де сказано, що ні адміністрація президента, ні Рада федерації не отримували ніякого листа Януковича про використання російських військ на території України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Україна#Янукович#війська