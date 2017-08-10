"Цінні кадри Януковича": журналіст повідомив про скандальне призначення у КМДА

Керівником транспортного департаменту КМДА призначили Сергія Симонова, який за минулої влади він був правою рукою "лісника Януковича". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Дмитро Гнап.

"Цінні кадри Януковича не довго сиділи в запічку... Нагадаю, "лісник Януковича" - це Віктор Сівець, що за попереднього президента очолював Державне агентство лісових ресурсів і грабував українську лісову галузь як скажений", - йдеться у його повідомленні.

А Симонов при ньому очолював ДП "Укрлісконсалтинг" - "корумповану структуру, через яку з державних лісництв викачувалися мільйони", додав журналіст.

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Гнап нагадав, що тоді лісгоспи змушували продавати деревину на експорт через "Укрлісконсалтинг" за заниженою ціною, а за кордоном фірми Сівця, як стверджує він, вже збували її за світовими цінами.

Та після Майдану Генпрокуратура порушила низку кримінальних проваджень щодо оборудок "Укрлісконсалтингу".

"Сівець втік до росіян. А його права рука - Симонов, спочатку пересидів у кущах, потім покерував "Київзеленбудом". А тепер ось очолив транспортний департамент КМДА. Ну тепер я за київський громадський транспорт спокійний", - підсумував журналіст.

Із лютого 2015 року до квітня 2016 року Симонов був генеральним директором КО "Київзеленбуд".