Скандал навколо Євробачення-2017: Україна має намір судитися за повернення €15 мільйонів, заморожених Швейцарією

20:42, 10 серпня 2017
Політика
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Уряд вживає заходів для повернення коштів фінансової гарантії для проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в державний бюджет України.

Фінал Євробачення-2017 розпочнеться о 22:00 / Фото УНІАН

Кабмін дозволив Мін'юсту закупити юридичні послуги для представлення інтересів України в суді у Швейцарії для повернення коштів фінансових гарантій для проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Згідно з розпорядженням, в уряді планує закупити юрпослуги з переговорною процедурою для захисту прав та інтересів держави у справі за позовом "держава Україна до компанії "Euronews SA".

В поясненні до документа зазначено, що уряд вживає заходів для повернення коштів фінансової гарантії для проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в державний бюджет України.

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Також наголошується, що це розпорядження дозволить Мін'юсту своєчасно закупити юрпослуги для "захисту прав та інтересів України під час розгляду зазначеної справи в суді першої інстанції кантону Женеви Швейцарської Конфедерації".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 22 червня Женевське управління примусового стягнення заборгованості заарештувало 15 млн євро, які були виділені урядом України як гарантії проведення Євробачення. Однак управління не повідомило про підстави накладення арешту і не вказало ініціатора цієї процедури.
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Теги: #Євробаченння