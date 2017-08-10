Скандал навколо Євробачення-2017: Україна має намір судитися за повернення €15 мільйонів, заморожених Швейцарією

Кабмін дозволив Мін'юсту закупити юридичні послуги для представлення інтересів України в суді у Швейцарії для повернення коштів фінансових гарантій для проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Згідно з розпорядженням, в уряді планує закупити юрпослуги з переговорною процедурою для захисту прав та інтересів держави у справі за позовом "держава Україна до компанії "Euronews SA".

В поясненні до документа зазначено, що уряд вживає заходів для повернення коштів фінансової гарантії для проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в державний бюджет України.

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Також наголошується, що це розпорядження дозволить Мін'юсту своєчасно закупити юрпослуги для "захисту прав та інтересів України під час розгляду зазначеної справи в суді першої інстанції кантону Женеви Швейцарської Конфедерації".