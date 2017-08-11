Підозрюваним у розкраданні коштів із проекту "Стіна" призначили застав на 25 мільйонів

Підозрюваним у у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим (так званий проект «Стіна») обрали запобіжні заходи. Відповідне рішення виніс Солом’янський райсуд Києва, передає прес-служба НАБУ.

Зазначається, що загальна сума застав складає близько 25,5 млн грн.

А саме:

- начальнику Управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення ДПСУ, якого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,2 млн грн;

- старшому офіцеру Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України) – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тис. грн;

- колишньому начальнику Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 КК України) – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 млн грн;

- директору ТОВ «АЗІ» (ч. 5 ст.191 КК України) – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 млн грн;

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- колишньому директору ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України) – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тис. грн;

- директору та засновнику ТОВ «Будцентр «Вітязь» (ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України) – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 млн грн;

- особі, яка виконувала роль посередника (ч.5 ст 27, ч.5 ст. 191 КК України), – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 млн грн.

Таким чином суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 8 серпня у справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" було затримано шістьох осіб. Затримання проводилось детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої аниткорупційної прокуратури. Очільник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький допустив можливість нових затримань у справі розкрадання коштів для будівництва стіни на кордоні з Росією.