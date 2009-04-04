ПР голосуватиме за зміну виборчих законів, але за умови...

Фракція Партії регіонів готова підтримати закони щодо відкритих виборчих списків та зняття депутатської недоторканності, якщо буде прийнято політичне рішення про проведення одночасних дострокових виборів до Верховної Ради та Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час програми «Свобода на Інтері».

«Якщо зараз буде прийнято політичне рішення про проведення одноразово президентських та парламентських виборів, безумовно, ці закони ми проголосуємо разом з коаліцією», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що саме фракція Партії регіонів неодноразово виступала за ухвалення вищевказаних законів, і тому зараз готова допомогти коаліції в їх прийнятті. При цьому він додав, що при бажанні ці закони можна було б ухвалити буквально за декілька днів.