У США спецпрокурор допитає екс-очільника апарату Трампа у справі про втручання РФ у вибори

У США спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання Росії у вибори американського президента, планує допитати ряд високопоставлених співробітників Білого дому. Про це йдеться у газеті The New York Times, передає Reuters.

Зазначається, що мова йде як про чинних співробітників адміністрації Трампа, так і тих, хто вже не перебуває на службі.

Серед тих, кого планує допитати спецпрокурор є і екс-глава апарату Білого дому Райнс Прібус.

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«Пан Мюллер просив Білий дім про конкретні зустрічі, які відвідували посадовці та чи є у них замітки, стенограми чи документи», - зазначається в газеті із посиланням на два джерела.

Як повідомляв УНІАН раніше, держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що втручання Москви в американські президентські вибори в 2016 році викликало "серйозну недовіру" між двома країнами та було "серйозним інцидентом".

Також держсекретар відзначив, що Сполучені Штати все ще хочуть працювати з Москвою і що "недоречно" скорочувати всі зв’язки через одну проблему, маючи на увазі висилку дипломатів з Росії.