Тіллерсон: втручання Росії у вибори в США викликало "серйозну недовіру"

Держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що втручання Москви в американські президентські вибори в 2016 році викликало "серйозну недовіру" між двома країнами та було "серйозним інцидентом". Про це Тіллерсон заявив на полях форуму країн Південно-Східної Азії в столиці Філіппін Манілі, передає радіо Свобода.

Читайте такожСША обіцяють відреагувати на висилку дипломатів з Росії Також держсекретар відзначив, що Сполучені Штати все ще хочуть працювати з Москвою і що "недоречно" скорочувати всі зв’язки через одну проблему, маючи на увазі висилку дипломатів з Росії.

Тіллерсон сказав також, що Москва виявила "певну готовність" шукати шляхи просування в справах щодо України.

В свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що попри напруженість у двосторонніх відносинах та запровадження нових санкцій вважає, що США готові продовжувати діалог з Росією щодо складних питань.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. Це був крок, який, за словами прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, означає повномасштабну торговельну війну проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в торішні президентські вибори у США.