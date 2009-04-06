Кандидати в Президенти в 2009 році можуть залишитися без держохорони

Кандидати в Президенти в 2009 році можуть залишитися без державної охорони у зв`язку з обмеженим фінансуванням Управління держохорони.

Про це повідомив начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 54 від 6 квітня).

Він сказав, що охорона кандидатів у Президенти цього року «дуже болюче питання», оскільки з держбюджету відомству виділили гроші тільки на захищені статті. А кошти на президентські вибори й майбутні відрядження, незважаючи на прохання В.ГЕЛЕТЕЯ, ніхто, за його словами, не передбачав.

Водночас, додав начальник УДО, кандидатів на пост глави держави може реєструватися й сто осіб, і кожний із них, згідно із законом, має бути захищений держохороною. «Зараз сиджу й думаю, як розподілити ті крихти, які ми маємо, й за якими статтями скоротити витрати, щоб забезпечити всім охорону», - зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ.

Він також повідомив, що в Управлінні всього працює 2993 особи. Окрім київського управління, працює департамент у Криму й служба комендатури в Івано-Франківській області. Підрозділи УДО є ще в деяких містах країни.