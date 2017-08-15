Держзрада Януковича: в суді допитають екс-представника України в ООН Сергєєва (відео)

В Оболонському суді відбудеться допит екс-представника України в ООН Юрія Сергєєва.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На попередньому засіданні як доказ заслухали виступ президента Росії, де Путін говорить, що ввів війська в Україну, бо до нього звернувся з листом Янукович. Сьогодні обвинувачення обіцяє представити нові докази винуватості Януковича.

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Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.