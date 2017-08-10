"У захисту немає шансів": прокурор озвучив беззаперечні докази існування листа Януковича до Путіна

У обвинувачення є беззаперечні докази автентичності листа колишнього президента України Віктора Януковича до президента Росії Володимира Путіна, у якому закликає ввести російські війська в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню сьогоднішнього судового засідання по справі Януковича заявив військовий прокурор Руслан Кравченко.

Він зазначив, що у сторони захисту немає жодних шансів видати цей лист за фальшивку, оскільки “обвинувачення має великий обсяг доказів, які доводять, що даний лист існує. Я особисто отримав у Секретаріаті ООН копію листа, а також звернення Чуркіна, і всі ці документи визнані офіційними документами Ради Безпеки ООН. Ми отримали їх у законний спосіб відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу. Окрім того, справжність цього листа буде підтверджена ще іншими доказами у наступних судових засіданнях”, - сказав Кравченко.

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Також він додав, що колишній представник України при ООН Сєргєєв, який свідчитиме в суді 15 серпня, є одним із ключових свідків у даній справі, оскільки він був присутнім та виступав на засіданні Радбезу 28 лютого, 1 березня та 3 березня 2014 року.

Окрім того, Кравченко звернув увагу, що на відеозаписі прес-конференції Путіна від 2014 року, який транслювався в залі суду, президент Росії заявив, що єдиною законною підставою для використання Збройних сил Росії на території України, є звернення легітимного, на думку Путіна, президента України Януковича.

“Російська Федерація, використовуючи цю заяву Януковича, хотіла легітимізувати свої дії щодо ведення агресивної війни проти України”, - сказав Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.