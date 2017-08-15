Нам не потрібні дебати щодо Криму, слід думати про перемир'я на Донбасі - МЗС Німеччини

Міністр іноземних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель у світлі скандальних заяв лідера лібералів Крістіана Ліндера щодо Криму, сказав, що наразі дебати щодо півострова наразі не потрібні. Про це він повідомив в інтерв’ю Kolner stadt-anzeiger.

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" Я думаю, що пана Лінднера турбують лише заголовки газет. Нам не потрібні дебати по Криму. Нам потрібно думати про те, як ми управляємо режимом припинення вогню на сході України. Тому що це умова, яку ми приходимо крок за кроком до більшої релаксації з Росією», - сказав німецький міністр.

Як повідомляв УНІАН раніше, 5 серпня голова Вільної демократичної партії Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

У той же час в німецькому уряді нагадали слова канцлера Ангели Меркель, яка раніше заявляла, що анексія Криму не може бути визнана.