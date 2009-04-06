Прес-секретар Тимошенко запевняє, що прем'єр не хворіє
16:36, 06 квітня 2009Політика
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"Працює в звичайному для неї режимі"
Київ. 6 квітня. УНІАН. Прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА не підтверджує інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про хворобу Юлії ТИМОШЕНКО.
"Юлія Володимирівна працює в звичайному для неї режимі" - заявила М.СОРОКА в коментарі УНІАН.
*** Сьогодні ЗМІ, посилаючись на джерела в Кабінеті Міністрів, поширили інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО не вийшла на роботу в зв`язку з хворобою.
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