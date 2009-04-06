БЮТ проти одночасних виборів Президента та ВР

Фракція Блоку Юлії Тимошенко залишається противником проведення одночасних дострокових виборів Президента і Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зауважив, що позиція заступника голови ВР Миколи ТОМЕНКА щодо можливості проведення таких виборів є його особистою позицією, і це питання на засіданні фракції не обговорювалося.

«Позиція наша незмінна - ми проти дострокових виборів і парламенту, і Президента», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

4 квітня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція ПР готова підтримати закони щодо відкритих виборчих списків та зняття депутатської недоторканності, якщо буде прийнято політичне рішення про одночасне проведення дострокових виборів Президента та Верховної Ради.

Сьогодні заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив переконання, що до 14 квітня політики мають знайти вихід з кризи: або досягнути компромісу, або погодитись на одночасне проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Разом із тим він зауважив, що це його особиста позиція, а не позиція Блоку Юлії Тимошенко.