Правозахисники заявили про серйозну загрозу через мілітаризацію окупованого Криму

Вплив російської мілітаризації в тимчасово окупованому Криму несе за собою серйозну загрозу для прав людини.

Про це йдеться в доповіді Кримської правозахисної групи, яку було представлено сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Співавтор доповіді Ірина Сєдова заявила про те, що за 3,5 роки окупації правозахисниками було зафіксовано багато порушень прав людини, до яких причетні російські військові або представники парамілітарних формувань.

«Серед них - захоплення власності, в тому числі квартир українських військовослужбовців і приватних підприємств громадян України... Ми також зібрали факти про те, що постійно зміцнюється російське військове угруповання в Криму. Також зафіксовано нескінченні перегони техніки, яку відправляють до Криму у великій кількості через поромну переправу. Від цього страждають мирні жителі. Велика кількість порушень кримська «Самооборона» допускала і тоді, коли масово націоналізовували майно громадян України», - сказала вона.

За словами Сєдової, всі ці правопорушення залишаються безкарними. Більш того, російська пропаганда робить так, що «Самооборона» підноситься в образі героїв і активно пропагує російську армію і службу там, що за міжнародними законами є військовим злочином», - наголосила вона.

Правозахисники також відзначають, що ці злочини не розслідуються представниками окупаційної влади, що створює атмосферу безкарності для представників таких формувань.

У свою чергу керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що під час пошуку інформації при підготовці доповіді правозахисники знайшли багато доказів, що так звані ополченці на території Криму були створені за підтримки РФ.

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«Кремль безпосередньо підтримує кримські парамілітарні групи, які регулярно і систематично фінансуються з місцевого бюджету. Нами також зафіксовано факти участі представників цих формувань у збройному конфлікті на Донбасі в складі так званих «ЛНР» і «ДНР»», - сказала вона.

Під час прес-конференції правозахисники також висловили думку, що дії військових РФ і підконтрольних Росії парамілітарних формувань потрібно розглядати як військові злочини.

У другій частині доповіді правозахисники торкнулися проблеми мілітаризації суспільного життя, насамперед - освіти. На думку правозахисників, де-факто окупаційна влада Криму для цієї мети проводить численні масові заходи, на яких дітей вчать, в тому числі, основ військової справи і навичок роботи зі зброєю. У доповіді йдеться про те, що пропаганда ненависті і культ насильства стали частиною освіти дітей у школах.

Кандидат психологічних наук, конфліктолог Ірина Брунова-Калісецька вважає, що такі дії зводять до мінімуму цінність людського життя в свідомості кримчан.

«У нинішніх умовах доступ до іншої системи цінностей у молоді Криму досить обмежений, тому залучення якомога більшої кількості молоді з Криму до освітніх можливостей за його межами має бути ефективним способом до деокупації Криму», - сказала вона.

Правозахисники представлять свою доповідь у міжнародних організаціях і висловили надію, що зібрані в ній факти стануть для міжнародних судових інстанцій частиною доказів військових злочинів і грубих порушень прав людини в окупованому Криму.