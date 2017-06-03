У Криму сьогодні перебувають близько 60 тисяч російських військових – експерти

На сьогодні загальна чисельність угруповань збройних сил РФ в окупованому Криму становить приблизно 60 тисяч осіб, а в перспективі чисельність російських військовослужбовців на півострові може зрости до 100-120 тисяч. Про це повідомляє ZN.ua.

У той же час, на думку фахівців, на радикальну зміну військово-стратегічного балансу в регіоні вплинула не стільки чисельність військовослужбовців, скільки ударний ракетний потенціал і засоби його доставки, сконцентровані на території Криму за період його окупації.

"Фактично в центрі Чорного моря, на Кримському півострові — РФ створила і продовжує швидко нарощувати так звану Зону заборони доступу — A2AD, A2/AD (англ. anti-access and area denial zone), тобто захищену сферу, в яку війська противника не можуть потрапити без ризику зазнати неприйнятної шкоди", – йдеться в статті.

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Експерти відзначають, що "захищена сфера" з центром у Криму створена різними типами сучасних оперативно-тактичних ракетних комплексів сухопутного і морського базування ("Іскандер" і "Калібр"), берегових протикорабельних комплексів ("Бастіон" і "Бал"), ракетних комплексів ППО (С-300, С-400, Бук-2М, "Панцир"), комплексів радіоелектронної боротьби і т. п. Автори вказують, що ракети комплексів "Іскандер", "Калібр" і "Бастіон", здатні нести ядерну бойову частину.

"Ця сфера не тільки накриває цілі в прибережних районах усіх чорноморських країн, але і може досягати їх на території країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Румунії, Болгарії, Грузії, Вірменії та Азербайджану, Греції, включно з островом Крит, всіх балканських країн, Туреччини, Кіпру, Сирії, Лівану, Ізраїлю, Ірану та Іраку, узбережжя Єгипту, півдня Італії", – підкреслюють фахівці.

Аналітики з великою ймовірністю припускають наявність на території Криму ядерних боєголовок для морських та берегових ракетних комплексів.

Як повідомляв УНІАН, Росія нарощує військовий потенціал в окупованому Криму, готуючись до наступу.