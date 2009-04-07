Луценко змусив Балогу «спуститися з вершини»

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що СБУ намагається пред’явити звинувачення працівникам митниці і УБОЗ за те, що вони затримали літак глави секретаріату президента Віктора Балоги.

Про це він сказав в ефірі ICTV.

"Два дні колотило все Закарпаття, бо пан Балога прилетів на відпочинок на приватному літаку американського банку, а він як виявилося, контрабандний. За нього не сплачені податки, він не розмитнений і не має права внутрішніх рейсів Київ-Ужгород", - сказав міністр.

"СБУ намагається пред’явити звинувачення працівникам митниці і УБОЗ за те, що вони заподіяли шкоди державному діячу під час його відпочинку. Ми ж наполягаємо, що закон один для всіх. Якщо купив літак – розмитни його і літай", - заявив він.

Луценко також зазначив, що "у нашій країні резонансними чомусь вважаються заяви щодо відомих людей".

"Мене питає журналіст: чи у вас є питання до Балоги, крім його незаконних використань літаків? Кажу: в мене немає, а у слідчого в Закарпатті є. Він буде давати відповідь на запитання по вбивству в Закарпатті", - сказав він.

"З цього зробили величезну подію. Пан Балога на мене в суд подав, я так і не зрозумів, за що. Повістка йому була, він відповів на всі запитання. А в чому образа честі і гідності громадянина, який прийшов і відповів слідчому на запитання?", - обурився міністр.

"Президент дає пояснення, міністр дає пояснення, а Балога у нас якийсь особливий, для нього це образа честі та гідності, бо він зі своєї карпатської вершини спускається, і вимушений дати відповідь слідчому", - сказав Луценко.

Українська правда