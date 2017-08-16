Суд відпустив Шабуніна під особисте зобов’язання

Дніпровський районний суд Києва обрав голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання терміном на два місяці. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив суддя Дніпровського райсуду Києва Андрій Курило.

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Таким чином, суд задовольнив клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання щодо Шабуніна, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, Шабуніну вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

"Центр інформації про права людини" заявив про конфлікт між Шабуніним і Всеволодом Філімоненком біля Дніпровського військкомату Києва. Тоді Філімоненко пирснув з газового балончика в обличчя Шабуніну. Голова Центру протидії корупції заявив, у свою чергу, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання "Голос народу", замовною. Він заявив, що «дійсно вдарив людину, я це визнаю і готовий нести за це відповідальність. Щоправда, чи був він журналістом? Ні, не був. Чи є там побиття середньої тяжкості? Я дуже сумніваюсь. Це не була моя перша з ним зустріч, він системно провокував мене, принижував мою родину і близьких». «Я озвучив йому, за що я його вдарив. Він, маніпулюючи на смерті друга нашої працівниці, члена нашого правління (Центру протидії корупції), ввів її у сльози, спеціально тиснув і довів її до істерики. Це шкода, яка заподіяна навмисно, саме за це я його вдарив», - пояснив Шабунін.

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що інформація про причетність Філімоненка до журналістської діяльності, а також мотиви нанесення йому Шабуніним тілесних ушкодень буде ретельно перевірена, після чого прийняте відповідне процесуальне рішення.