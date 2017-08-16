Антикорупціонеру Шабуніну загрожує до трьох років в'язниці через сутичку із помічником нардепа (відео)
Шабуніну інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Шабунін заявив біля Дніпровського відділення поліції у місті Києві.
За його словами, прокуратура змінила кваліфікацію злочину, у скоєнні якого він підозрюється.
“Тепер мені загрожує не п’ять, а три роки тюрми. За ніч міняється кваліфікація... Я навіть трошки шкодую, що вони цю кваліфікацію трошки змінили, тому що ми все одно би в суді довели, що Філімоненко (потерпілий) не є журналістом і називати його так — це принижувати честь професії. Це б дало нам можливість раз і назавжди розділити журналіста і “заказушного” провокатора, але прокурори самі це зробили”, - заявив він.
“Мені зараз інкримінують ч. 1 ст. 122. Це умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Що цікаво, і це звинувачення ми легко розіб’ємо (в суді), оскільки пошкодження, озвучені в підозрі, не співпадають з тим, що весь час говорив Філімоненко, тому справа розсиплеться”, - переконаний голова Центру протидії корупції.
Читайте такожГенпрокуратура повинна перевірити, звідки у "антикорупціонерів" мільйонні доходи - Пинзеник
Також, за його словами сьогодні у другій половині дня має відбутись засідання суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
“Найцікавіше у запобіжному: вони вже просять не арешт, а особисте зобов’язання, але я маю просити дозволу у слідчого залишати межі міста Києва. Але проблема в тому, що я живу не в Києві, а тому це (отримання дозволу) потрібно буде робити кожного разу”, - сказав він.
Як відомо, 8 липня "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між Шабуніним і Філімоненком біля Дніпровського військкомату Києва. Тоді Філімоненко пирснув з газового балончика в обличчя Шабуніну. Голова Центру протидії корупції заявив, у свою чергу, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.
2 серпня стало відомо, що слідче управління Фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".
Шабунін, у свою чергу, вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання "Голос народу", замовною.
Філімоненко є помічником нардепа Сергія Мельничука.