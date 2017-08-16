Антикорупціонеру Шабуніну загрожує до трьох років в'язниці через сутичку із помічником нардепа (відео)

Голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості), йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Шабунін заявив біля Дніпровського відділення поліції у місті Києві.

За його словами, прокуратура змінила кваліфікацію злочину, у скоєнні якого він підозрюється.

“Тепер мені загрожує не п’ять, а три роки тюрми. За ніч міняється кваліфікація... Я навіть трошки шкодую, що вони цю кваліфікацію трошки змінили, тому що ми все одно би в суді довели, що Філімоненко (потерпілий) не є журналістом і називати його так — це принижувати честь професії. Це б дало нам можливість раз і назавжди розділити журналіста і “заказушного” провокатора, але прокурори самі це зробили”, - заявив він.

“Мені зараз інкримінують ч. 1 ст. 122. Це умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Що цікаво, і це звинувачення ми легко розіб’ємо (в суді), оскільки пошкодження, озвучені в підозрі, не співпадають з тим, що весь час говорив Філімоненко, тому справа розсиплеться”, - переконаний голова Центру протидії корупції.

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Також, за його словами сьогодні у другій половині дня має відбутись засідання суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

“Найцікавіше у запобіжному: вони вже просять не арешт, а особисте зобов’язання, але я маю просити дозволу у слідчого залишати межі міста Києва. Але проблема в тому, що я живу не в Києві, а тому це (отримання дозволу) потрібно буде робити кожного разу”, - сказав він.

Як відомо, 8 липня "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між Шабуніним і Філімоненком біля Дніпровського військкомату Києва. Тоді Філімоненко пирснув з газового балончика в обличчя Шабуніну. Голова Центру протидії корупції заявив, у свою чергу, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

2 серпня стало відомо, що слідче управління Фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

Шабунін, у свою чергу, вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання "Голос народу", замовною.

Філімоненко є помічником нардепа Сергія Мельничука.



