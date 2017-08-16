Говорили-балакали: наскільки ефективно працювали нардепи ВР VIII скликання (інфографіка)

14:51, 16 серпня 2017
Політика
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Як би не говорили депутати про свої "успіхи" у Верховній Раді, відсоток прийнятих законопроектів лишається дуже низьким – лише близько 15%.

Зараз депутати Верховної Ради VIII скликання на канікулах, тому саме час оцінити, наскільки їхня робота була ефективною, а відпочинок заслуженим.

Як свідчать дані аналітиків Corestone Corp., восьме скликання Верховної Ради України є відносно продуктивнішим за попередні два, хоча лише завдяки рекордним показникам першої і, меншою мірою, другої сесії – як за кількістю поданих, так і за кількістю прийнятих законопроектів. Кількість поданих проектів законів під час останньої, шостої, сесії є найменшою за все скликання.

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При цьому, відсоток прийнятих законопроектів лишається дуже низьким – лише близько 15% проектів стають законами, а серед поданих депутатами – менше 10%. ​

Як і в минулих скликаннях, найбільш ефективним подавачем є Президент. Кількість законопроектів, поданих Петром Порошенком, найменша, проте у них найбільші шанси стати законами.

Порівняно з минулими скликаннями Верховної Ради, стало подаватися більше проектів за темою "Безпека та оборона", але вдвічі менше таких, що стосуються міжнародних угод.

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