Говорили-балакали: наскільки ефективно працювали нардепи ВР VIII скликання (інфографіка)
Як би не говорили депутати про свої "успіхи" у Верховній Раді, відсоток прийнятих законопроектів лишається дуже низьким – лише близько 15%.
Зараз депутати Верховної Ради VIII скликання на канікулах, тому саме час оцінити, наскільки їхня робота була ефективною, а відпочинок заслуженим.
Як свідчать дані аналітиків Corestone Corp., восьме скликання Верховної Ради України є відносно продуктивнішим за попередні два, хоча лише завдяки рекордним показникам першої і, меншою мірою, другої сесії – як за кількістю поданих, так і за кількістю прийнятих законопроектів. Кількість поданих проектів законів під час останньої, шостої, сесії є найменшою за все скликання.
Читайте такожЧотирьох нардепів спіймали на "кнопкодавстві" в липні
При цьому, відсоток прийнятих законопроектів лишається дуже низьким – лише близько 15% проектів стають законами, а серед поданих депутатами – менше 10%.
Як і в минулих скликаннях, найбільш ефективним подавачем є Президент. Кількість законопроектів, поданих Петром Порошенком, найменша, проте у них найбільші шанси стати законами.
Порівняно з минулими скликаннями Верховної Ради, стало подаватися більше проектів за темою "Безпека та оборона", але вдвічі менше таких, що стосуються міжнародних угод.