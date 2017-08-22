Вказав на роль Путіна: Порошенко пояснив, чому на Донбасі не припиняють стріляти

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі не припиняють стріляти через небажання президента РФ Володимира Путіна публічно підтримати перемир’я та віддати відповідний наказ російським військовим та бойовикам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії відкриття будівлі Луганського обласного академічного музично-драматичного театру після капітального ремонту у Сєверодонецьку.

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«Ми будемо робити все можливе, щоб на Донбасі припинили стріляти. Затримка є лише у зв’язку з тим, що російський президент відмовляється від публічної підтримки перемир’я, а значить і від надання прямих наказів російським військовим та бойовикам, які присутні на окупованій території, припинити стріляти», - зазначив Порошенко.

«Цього разу дуже важливо, щоб пролунав саме спільний заклик (лідерів країн «нормандського формату» - УНІАН), в тому числі і з боку російського президента до спільного сталого припинення вогню. Я наголошую на тому, що цей заклик має бути зроблений публічно», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко анонсував сьогодні ввечері телефонну розмову лідерів «нормандського формату».