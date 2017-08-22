Звільнення заручників та акцент на безпеку: Клімкін анонсував телефонну розмову лідерів "нормандської четвірки"

Найближчим часом відбудеться розмова лідерів країн "нормандського формату" – України Петра Порошенка, Німеччини Ангели Меркель, Франції Еммануеля Макрона та Росії Володимира Путіна. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Найближчим часом планується телефонна розмова. Сенс цієї телефонної розмови буде, у тому числі, в обговоренні питань безпеки та звільнення заручників з особливим акцентом на безпеку", - заявив він.

Клімкін також зазначив, що персональна зустріч лідерів держав має сенс, коли можна сподіватись на реальний результат.

"Щодо особистої персональної зустрічі - поки це питання обговорюється і, звичайно, ми прийдемо до того тільки тоді, коли будемо мати комплексне бачення, яким чином просуватись далі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, остання телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату" відбулась 24 липня. Повідомлялося, що за підсумками цієї розмови наприкінці літа має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав.