Порошенко обговорив з главою Пентагону можливість введення на Донбас миротворців ООН

13:55, 24 серпня 2017
Політика
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Міжнародна присутність сприяла б створенню належних умов безпеки для просування політичного треку мирного процесу.

Порошенко Меттіс / фото УНИАН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що обговорив з міністром оборони США Джеймсом Меттісом можливість розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з міністром оборони США сьогодні в Києві.

«Ми з паном міністром обмінялися думками щодо посилення міжнародної присутності на Донбасі, йдеться про можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей», - заявив президент.

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«Ми наголошуємо, що така міжнародна присутність сприяла б створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Порошенко заявив, що має намір наступного місяця презентувати на Генасамблеї ООН ідею щодо введення миротворчої місії на Донбас.

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Теги: #миротворча місія на Донбасі#Порошенко і Меттіс