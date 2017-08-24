Порошенко нагородив орденами "За заслуги" Умерова і Чийгоза, а орденом Свободи Володимира Кличка

Президент Петро Порошенко з нагоди Дня незалежності нагородив орденами двох кримськотатарських діячів, які зазнали переслідувань у Криму після його окупації Росією. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров відзначений орденом "За заслуги" І ступеня, а Ахтем Чийгоз - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Ахтем Чийгоз - український кримськотатарський політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2008 року), голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, депутат Бахчисарайської районної ради.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу був затриманий 29 січня 2015 року. Йому інкримінують "організацію і участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Ще п'ятьом кримським татарам - Мустафі Дегерменджи, Алі Асанову, Арсену Юнусову, Ескендеру Кантемирову і Ескендеру Эмирвалиеву - інкримінують участь у масових заворушеннях. Вони відкидають звинувачення.

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Ільмі Рустемович Умеров — український і кримськотатарський діяч, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу з 2015 року, заступник голови Верховної Ради Криму в 2002-2005, голова Бахчисарайської районної державної адміністрації в 2005-2014 роках.

12 травня 2016 року він був затриманий в Криму. Управління ФСБ з Криму порушило кримінальну справу за ст. 280.1 щодо Умерова за його висловлювання в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR: його звинувачують у публічних закликах і діях, спрямованих на зміну територіальної цілісності РФ. У липні районний суд Сімферополя відмовив у задоволенні скарги заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова на постанову про порушення проти нього кримінальної справи. В серпні 2016 року за рішенням суду був примусово направлений на експертизу в психіатричну клініку, звідки його відпустили через три тижні.

Крім того Петро Порошенко нагородив чемпіона світу з професійного боксу Володимира Кличка орденом Свободи. Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

Так, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм президент постановив нагородити орденом Свободи Кличка Володимира Володимировича.

"Кличко Володимир Володимирович - чемпіон Олімпійських ігор з боксу 1996 року, чемпіон світу з професійного боксу у 2000-2003 рр. і 2006-2015 рр.", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Кличко оголосив про завершення кар'єри 3 серпня, відмовившись від реваншу з новим чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа.