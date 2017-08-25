Введення миротворців на Донбас блокує Росія - голова місії України при НАТО

Ведення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі блокує Росія, заявив в ефірі Радіо Свобода перший заступник міністра закордонних справ України, голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.

Читайте такожПорошенко обговорив з главою Пентагону можливість введення на Донбас миротворців ООНЗа його словами, український уряд розглядає різні додаткові механізми припинення війни на Донбасі. «Якщо мінські угоди за три роки не призвели до миру, то, можливо, є якісь додаткові механізми, які ми маємо вжити, щоб забезпечити мир нашому народові. Саме тому ми говоримо і про миротворчі сили у будь-якому форматі… Обговорювався варіант озброєння місії ОБСЄ (нинішньої або нової) легкою зброєю, щоб вони почувалися більш впевнено і могли відвідати ті місця, які мають відвідати. Інший варіант – забезпечення (Донбасу – ред.) миротворцями ООН. Безумовно, ми знаємо хто це блокує – та ж Росія, яка стоїть за спиною у бойовиків», – заявив Пристайко.

Раніше речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесові реалізації «Мінська-2».

Як повідомляв УНІАН, Україна восени вийде з ініціативою про введення миротворців ООН на непідконтрольні території Донбасу на сесії Генеральної асамблеї ООН, про це заявив 22 серпня президент Петро Порошенко.