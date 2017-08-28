Ар'єв відповів захисникам карти Freedom House з "відірваним" від України Кримом
12:14, 28 серпня 2017Політика
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Нардеп хоче, щоб Freedom House змінила форму подання своїх досліджень з повагою до цілісності України.
Freedom House так позначила Крим на карті / Скріншот
Захисники карти Freedom House з візуально відірваним від України Кримом обрали стиль образ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від БПП Володимир Ар'єв.
"Пояснити, чому окупований Донбас не виокремлений і має той самий рівень демократії, що й контрольована урядом територія, вони не змогли. Прийняти той факт, що візуалізація ганебна, - теж", - йдеться у його повідомленні.
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Нардеп закликав усіх й надалі вимагати від Freedom House змінити форму подання своїх досліджень з повагою до територіальної цілісності України.
Раніше Ар'єв повідомляв, що одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House на карті прикріпила Крим Росії.
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