Ар'єв відповів захисникам карти Freedom House з "відірваним" від України Кримом

Захисники карти Freedom House з візуально відірваним від України Кримом обрали стиль образ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від БПП Володимир Ар'єв.

"Пояснити, чому окупований Донбас не виокремлений і має той самий рівень демократії, що й контрольована урядом територія, вони не змогли. Прийняти той факт, що візуалізація ганебна, - теж", - йдеться у його повідомленні.

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Нардеп закликав усіх й надалі вимагати від Freedom House змінити форму подання своїх досліджень з повагою до територіальної цілісності України.

Раніше Ар'єв повідомляв, що одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House на карті прикріпила Крим Росії.