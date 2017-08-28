Freedom House про карту без Криму: це не політична приналежність територій

Карта, представлена правозахисною організацією Freedom House, де Крим іншим кольором відділений від материкової частини України, відображає рівень свободи і демократії у світі, а не політичну приналежність територій.

Так пояснив матеріали проекту "Популісти й автократи: Подвійна загроза глобальній демократії" координатор правозахисної організації Freedom House в Україні Зорян Кісь, передає "Крим.Реалії".

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"Це не політична карта, а карта рівня свободи і демократії. Позиція Freedom House чітка й не зміниться: Крим – це Україна. Тут не може бути жодної дискусії... Де-факто Крим перебуває під контролем Росії, там діють російські закони, працюють так звані силові органи Росії. На цей факт не потрібно заплющувати очі. Тому ми оцінили Крим окремо від решти території України, але й окремо від Росії", – сказав Кісь.

Раніше депутат від БПП Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House " на карті прикріпила Крим Росії.