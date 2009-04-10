Ющенко зустрівся з головою місії МВФ просто в Борисполі

В аеропорту «Бориспіль» розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою місії МВФ в Україні Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЮЩЕНКО поцікавився результатами переговорного дня місії фонду в Україні.

Учасники зустрічі планують обговорити ситуацію з відновленням роботи МВФ в Україні. Зокрема, йтиметься про зміни до державного бюджету на 2009 рік, збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України», пенсійну реформу.

Також сторони обговорять питання рекапіталізації банків і подальші умови співпраці з МВФ за програмою «стенд-бай».