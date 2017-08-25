Путін обговорив з Радбезом РФ домовленості лідерів "нормандського формату"

Президент Росії Володимир Путін обговорив із постійними членами Ради безпеки РФ домовленості лідерів країн «нормандського формату» (Україна, Росія, Німеччина і Франція) щодо ситуації на Донбасі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Читайте такожЛідери Нормандської четвірки зробили спільну заяву за підсумками телефонної розмови«На нараді обговорювалися питання, які порушувалися під час міжнародних контактів президента РФ, що відбулися останнім часом, а також порядок майбутніх міжнародних зустрічей глави російської держави. Також порушувалася тема домовленостей лідерів країн «нормандського формату» в зв'язку з їхньою телефонною розмовою, що відбулася 22 серпня», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

У спільній заяві лідерів країн «нормандського формату» за результатами телефонної розмови зазначається, що це припинення вогню приведе до стійкого покращення ситуації в сфері безпеки в інтересах школярів і всього цивільного населення Донбасу.