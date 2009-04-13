Регіонали наполягають на включенні їхніх вимог до програми Тимошенко

Сьогодні Парія регіонів передасть Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та депутатам Верховної Ради свої вимоги до антикризової програми уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

“Ми наполягаємо, щоб ці вимоги були включені до урядової антикризової програми”, - наголосив у зв’язку з цим лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.