Регіонали наполягають на включенні їхніх вимог до програми Тимошенко
11:08, 13 квітня 2009Політика
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Інформація прес-служби ПР
Сьогодні Парія регіонів передасть Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та депутатам Верховної Ради свої вимоги до антикризової програми уряду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.
“Ми наполягаємо, щоб ці вимоги були включені до урядової антикризової програми”, - наголосив у зв’язку з цим лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
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