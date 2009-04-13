Ющенко бачить єдиний шлях порятунку держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що сьогодні українська влада має зафіксувати консолідовану позицію щодо якнайшвидшого відновлення роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, анонсуючи сьогоднішню нараду в Секретаріаті Президента.

За її словами, Президент переконаний, що Україна має виконати всі умови найбільшої світової фінансової установи.

«ЮЩЕНКО наголошує, що як Президент переконуватиме парламент прийняти усі необхідні антикризові закони. Він вважає, що єдиним шляхом до економічного порятунку держави є проведення економічних реформ», - сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, о 13.30 Президент головуватиме на нараді за участю представників уряду, керівництва Національного банку України, голови Верховної Ради, членів фракції Партії регіонів, представників МВФ та Світового банку.

На нараду запрошені голова ВР Володимир ЛИТВИН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, керівник фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОГЛУ, директор Світового банку по Україні Мартін РАЙЗЕР, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ, перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, голова Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ, перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА, перший заступник міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.