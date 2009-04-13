Тимошенко назвала людину, якій Пинзеник щиро співчуватиме

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням поклав виконання обов’язків міністра фінансів України на Ігоря УМАНСЬКОГО.

Текст розпорядження КМУ від 8 квітня 2009 р. розміщено на Урядовому порталі.

"Покласти на період до призначення Верховною Радою України відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини четвертої статті 114 Конституції України міністра фінансів України виконання його обов’язків на першого заступника міністра фінансів України УМАНСЬКОГО Ігоря Івановича", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2009 року Верховна Рада прийняла постанову про відставку Віктора ПИНЗЕНИКА з посади міністра фінансів.

Нагадаємо, що раніше екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК, відповідаючи на запитання журналістів, що б він побажав або порадив своєму наступникові - наступному міністрові фінансів України, заявив тільки: “Я йому щиро співчуваю...”