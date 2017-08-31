42 дні канікул: журналісти підрахували, скільки часу Ляшко провів за кордоном з початку року (інфографіка)

18:55, 31 серпня 2017
Політика
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Політик щомісяця виїжджав із України.

В Іспаніі Ляшко відпочивав 7 днів / фото obozrevatel.com

Глава «Радикальної партії» Олег Ляшко із початку року провів загалом за кордоном більше місяця – 42 дні. Про це пише «Страна.ua».

фото strana.ua

Видання зазначає, що 30 серпня головний радикал повернувся в Україну із Німеччини, де відвідав свого друга-студента Даніеля. Там він провів 4 дні.

У Німеччині Ляшко зробив фото із коровами / фото facebook.com/O.Liashko

Крім того, цього місяця нардеп також відвідав ще й Іспанію, де провів 7 днів.

Стількиж, але у липні, згідно із інформацією видання, Олег Ляшко провів у Хорватії.

У Франції політик був 3 дні у червні, стільки ж і в Австрії, куди він літав у травні.

У квітні головний радикал відвідав на 3 дні Ізраїль, у березні на два дні він літав до Австрії, а у лютому на 3 дні до Швейцарії. Найдовше – 10 днів, Ляшко був у січні у Тайланді.

Як повідомляв УНІАН раніше, у лютому голова Радикальної партії Олег Ляшко поскаржився, що йому анулювали американську візу.

«Щойно мені анулювали 10-річну американську візу, яку я тільки отримав перед Новим роком. Консульський офіцер сказав, що в нього такі інструкції з Вашингтона», - повідомив Ляшко.

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