"Гуд бай, Америка!": Ляшко поскаржився на анулювання американської візи

Про це він написав у Facebook.

«Щойно мені анулювали 10-річну американську візу, яку я тільки отримав перед Новим роком. Консульський офіцер сказав, що в нього такі інструкції з Вашингтона», - повідомив Ляшко.

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На його думку, таке рішення мотивоване тим, що його політична сила не підтримує новий Меморандум з МВФ та критикує США щодо виконання зобов’язань по Будапештському меморандуму.

«Гуд бай, Америка! Приїду туди, коли українці оберуть мене своїм президентом. А поки замість США їздитиму до наших людей, яким треба не візи чи безвіз, а робота і гідне життя», – додав нардеп.