Після Великодня Тимошенко приїде до Львова

На 23 квітня заплановано приїзд прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Львова, яка має намір особисто з‘ясувати ситуацію із виплатою працівникам ТзОВ «Львівські автобусні заводи» заборгованостей із заробітної плати.

Про це УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ, голова Львівської обласної організації всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Іван ДЕНЬКОВИЧ.

Він уточнив, що на даний час програма робочої поїздки прем’єр-міністра на Львівщину уточнюються, однак, за його даними, «під час приїзду Юлія ТИМОШЕНКО особисто має намір розібратися з ситуацією на «ЛАЗі», адже у Львові продовжуються акції протесту трудового колективу «ЛАЗу», якому до цього часу не виплатили борги із зарплати, попри неодноразові обіцянки власника підприємства».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, в ході робочої поїздки глави уряду на Львівщину також планується підписати угоду про співпрацю між Кабінетом міністрів та Львівською ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня прокуратура Львова порушила кримінальну справу відносно директора ТзОВ «Львівські автобусні заводи» за умисну невиплату заробітної плати працівникам заводу (за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України) та за умисне ухилення службовими особами підприємства сплачувати страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах (за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України).

У той же день було затримано директора ТзОВ «Львівські автобусні заводи» Сергія ЧЕЛЯПІНА. Стосовно нього Сихівський суд Львова обрав запобіжний захід утримання під вартою строком на 2 місяці.

Голова наглядової ради ТзОВ «ЛАЗ» Ігор ЧУРКІН запевняв, що борг із зарплати у розмірі близько 3 млн. грн., буде виплачений робітникам орієнтовно до 19 квітня.