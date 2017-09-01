Міністри мають працювати: Гройсман прокоментував чутки про відставку Данилюка и Омеляна

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що уряд повинен працювати в штатному режимі та в чинному складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив сьогодні в коментарі журналістам у Києві.

«Уряд сьогодні працює, у кожного міністра, зокрема, і тих, які ви назвали (міністри фінансів та інфраструктури Олександр Данилюк та Володимир Омелян – УНІАН) є завдання. Ми маємо працювати у штатному режимі», - заявив він, відповідаючи на запитання чи плануються кадрові зміни в уряді.

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«Я знаю і розумію, що можливо хтось хоче розхитувати ситуацію…вважаю, що ми маємо сконцентруватися на прийнятті реформ, на змінах, на підвищенні пенсій, на розвитку національної економіки, на прийнятті приблизно 50 законів, які потрібні для української держави, і які знаходяться в парламенті. От над цим треба концентруватися сьогодні, а не на коментуванні чуток, припущень або всього іншого», - додав Гройсман.

«Всі міністри працюють та мають працювати», - резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше видання "Апостроф" повідомило, що Генпрокуратура вивчає низку фактів, які можуть вказувати на порушення закону діючими міністрами. Зокрема, генеральний прокурор Юрій Луценко має намір добиватися відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. Також, прокурори збирають інформацію про можливі порушення з боку міністра інфраструктури Володимира Омеляна.