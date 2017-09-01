Порошенко розповів, як буде працювати біометричний контроль для росіян з 2018 року

Порошенко вважає цілком виправданим рішення ввести біометричний контроль для громадян, які становлять ризики для України в умовах російської агресії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив сьогодні в коментарі журналістам у Харкові.

«Найближчими годинами має бути оприлюднено рішення РНБОУ, яким передбачається, що починаючи з 1 січня 2018 року перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, має бути здійснений за біометричними паспортами. Або в тих, у кого їх немає, мають бути зафіксовані біометричні дані на кордоні», - повідомив президент.

За його словами, перелік відповідних країн затверджується Кабінетом Міністрів України.

«Це не означає, що буде заборона, але під час перетину кордону пункти пропуску мають бути оснащені відповідним обладнанням і буде забезпечення фіксація цих біометричних даних», - підкреслив глава держави.

За словами президента, процедура буде проходити в три етапи. Перший – людина може подати попереднє повідомлення про те, що вона збирається в Україну і перетнути кордон, відповідно – база даних і прикордонники будуть до цього готові. Другий – безпосередня фіксація даних на кордоні, біометричного паспорта, або біометричних даних, і третій – фіксація людини в місці, де вона планує перебувати.

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«Вважаю, що це практика, яка розповсюджена, в умовах, коли країна є об’єктом військової агресії з боку РФ, ця практика є цілком виправданою», - зауважив глава держави.

Порошенко також додав, що «це дасть змогу повноцінно запрацювати єдиній національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства».

Президент підкреслив, що у реалізації цього комплексу заходів важлива роль відводиться Центрам надання адмінпослуг. Для цього буде здійснене розширення потужностей існуючих Центрів і будівництво нових, в першу чергу поблизу місць розташування контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

Також під час відкриття нового Центру надання адміністративних послуг в Харкові президент підкреслив: «Більше ніхто не підробить український паспорт. І нашими рішучими зусиллями ми зробимо кроки по підвищенню рівня безпеки нашої держави».

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Порошенко заявив, що Україна запровадить біометричний контроль на кордоні для усіх іноземців.

«Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають український кордон. Про це говорили на засіданні РНБО. Такий крок значно посилить можливості для боротьби з терроризмом», - заявив він.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов за результатами засідання РНБО заявив, що Україна створить технічну інфраструктуру на всіх пунктах пропуску через держкордон для запровадження біометричного контролю до початку 2018 року.