Тимошенко придумала, як заохотити людей витягнути гроші з-під матраців

Уряд України виступає за активізацію продажу державних цінних паперів фізичним особам, що забезпечить збільшення в державному обороті коштів населення у гривні та інших валютах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Сьогодні люди зіткнулися з такою непереборною проблемою, коли вони не вірять банкам, частину грошей з банків забрали, і ці гроші зберігають у своїх будинках, як кажуть, у скляних банках, а не в нормальних банках", - сказала прем`єр.

І додала: "Поки остаточно відродиться довіра до банків - а ми все для цього робитимемо - ми запропонуємо сьогодні зберігати ці гроші в державі й продати цінні папери з дуже гарною дохідністю, які дадуть змогу зберігати, або у валюті, або в гривні, громадянам свої заощадження з гарантією держави, під гарні відсотки, зокрема, одночасно з легалізацією фінансових ресурсів, які є сьогодні у фізичних осіб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.