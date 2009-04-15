Голова Нацради з ТБ та радіо квапить ВР зі своєю відставкою

Віталій ШЕВЧЕНКО заявляє, що жодних правових підстав для зволікання з розглядом його заяви про відставку з посади голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацради, переданому агентству УНІАН.

За дорученням В.ШЕВЧЕНКА прес-служба підтверджує, що його заява про відставку з посади голови Нацради знаходиться на розгляді з 8 квітня.

Згідно з повідомленням, В.ШЕВЧЕНКО стверджує, що, відповідно до Закону „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, жодних правових чи якихось інших формальних підстав для зволікання з розглядом і задоволенням цієї заяви немає.

Крім того, на його переконання, розгляд цієї заяви не вимагає ні його особистої присутності на засіданні Національної ради, ні з’ясування якихось додаткових обставин справи, і тому коментувати своє рішення чи щось пояснювати з цього приводу він не буде.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на засіданні задовольнили заяву Ігоря КУРУСА про його звільнення з посади першого заступника голови Національної ради.

Відкритим голосуванням на цю посаду призначено Андрія МИРОШНІЧЕНКА.

Питання про розгляд заяви В.ШЕВЧЕНКА про звільнення з посади голови Національної ради було перенесено у зв’язку з його відпусткою.

8 квітня В.ШЕВЧЕНКО оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Причини свого рішення В.ШЕВЧЕНКО коментувати відмовився.